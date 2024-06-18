Спасатель объяснил, как действовать, если морская волна сбила с ног

Эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов в беседе с RT прокомментировал ситуацию в Сочи, где девушку унесло в открытое море во время шторма. Если волна сбила с ног, он посоветовал как можно скорее выползать на берег на четвереньках.

«С каждой секундой сил у человека становится все меньше и меньше. Каждая неудачная попытка выбраться на берег уменьшает шансы на спасение. Да, человек обдерет себе колени, руки, локти, но задача — как можно скорее на четвереньках выползать на берег», — подчеркнул эксперт.

Если же человек уже оказался в море, важно стараться сохранять спокойствие, просто держаться на воде и постараться привлечь к себе внимание спасателей, добавил Халилов.

18 июня стало известно, что жительница Липецкой области пропала в Сочи после купания в море. Инцидент произошел на пляже «Ривьера».

В день произошедшего был шторм, но 20-летняя девушка с молодым человеком все равно зашли в море. Практически сразу их стало накрывать волнами. Сначала они держались друг за друга, но позже упали.

В результате одна из волн отнесла россиянина ближе к берегу и ему удалось выбраться. Его подругу унесло.

По словам специалистов МЧС, несмотря на погодные условия, пропавшую начали искать в тот же день. Спасатели обследовали акваторию Черного моря до микрорайона Мамайка. На данный момент поиски продолжаются. Для этого задействован в том числе и катер. Близкие исчезнувшей верят, что ее найдут.

Ранее в Сочи люди вышли посмотреть на последствия ДТП и попали под колеса своей машины.