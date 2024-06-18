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В Уфе ребенок выпал из окна и получил серьезные травмы, пока взрослые пили чай

В Уфе годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа

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Shutterstock

Мальчика из Уфы госпитализировали после выпадения из окна пятого этажа. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел на Набережной улице. По предварительной информации, мать вместе с тремя детьми приехала к бабушке. Взрослые члены семьи отправились на кухню, пить чай, ребенок вместе со старшими братьями остался в комнате.

Годовалый мальчик хотел выглянуть на улицу. Для этого он поднялся на подоконник, но в итоге спикировал вниз.

Информация о том, обратили ли правоохранители внимание на ситуацию, отсутствует.

Как сообщает Kp.ru, ребенок получил серьезные травмы. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали пострадавшего в больницу.

Вскоре, по данным регионального Минздрава, состояние пострадавшего удалось стабилизировать, ухудшений не наблюдается. На данный момент состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

Ранее россиянка выпала из окна 16-го этажа, когда делала селфи.

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