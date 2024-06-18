В Воронеже объявлена авиационная опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Воронеже объявлена ракетная опасность. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал Гусев.

Чиновник также добавил, что если люди находятся на улице, то им следует найти подходящее укрытие.

До этого сообщалось, что в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 16 июня сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Утром 14 июня сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины в Лискинском районе Воронежской области.

Ранее подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге.