Врачи объяснили, чем опасны энергетики

Энергетики дают людям чувство бодрости за счет гуараны и кофеина — компонентов, которые сами по себе не вредны, но только если потреблять их в малых дозировках, отметила врач-диетолог Анна Белоусова. При больших дозировках и частом употреблении они нанесут большой урон здоровью, предупредила она в беседе с НСН.

«Люди, которые привыкли к энергетикам, могут выпивать по шесть банок в день. У некоторых молодых людей и подростков достаточно лабильная сердечно-сосудистая система — давление немного скачет, наблюдается вегетососудистая дистония», — заявила она, предупредив, что в этом случае повышается риск развития серьезных заболеваний.

В одной банке энергетика содержится примерно шесть кусков сахара. Таким образом, организм человека от энергетика получает очень много глюкозы и удар по поджелудочной железе, что грозит развитием диабета первого и второго типов, заключила Белоусова.

Сегодня Госдума в первом чтении приняла закон, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетиков. Речь идет о безалкогольных тонизирующих напитках объемом свыше 500 миллилитров.

Ранее врач рассказал, какими последствиями грозит употребление энергетиков.