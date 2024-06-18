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Россиянам рассказали, как бороться с перееданием во время стресса

Психолог Кардиакос: побороть переедание во время стресса поможет йога

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Depositphotos

Переедание во время стресса присуще чувствительным людям, остро реагирующим на негативные ситуации, склонным к депрессии и тревоге. Об этом «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос. По ее словам, справиться с данным расстройством поможет практика осознанного питания, которая подразумевает под собой внимательное отношение к процессу приема пищи и своевременное распознавание физических сигналов голода и насыщения.

Вместо того, чтобы заедать стресс, специалист посоветовала найти другие способы справиться с ним, например, выйти на прогулку, заняться йогой или чтением книги.

«Когда вы чувствуете, что вас тянет к перееданию, остановитесь и выполните упражнение на осознанное дыхание. Это поможет вам снять напряжение и вернуть контроль над своими эмоциями. Ведите дневник питания и эмоций. Записывайте, что вы ели, в каких ситуациях, и какие эмоции испытывали», — рекомендует Кардиакос.

Впоследствии, анализируя записи, можно понять свои триггеры и прогресс в работе над собой, добавила психолог.

До этого ученые из Гренобльской школы менеджмента и Бизнес-школы Эм Лайон (обе во Франции) пришли к выводу, что просмотр спортивных телепередач (таких как Олимпийские игры) может способствовать потере контроля над аппетитом.

Ранее врач объяснила, почему опасно отвлекаться на гаджеты во время еды.

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