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В Германии назвали Украину перевалочным пунктом террористов

Чиновник ФРГ Хальденванг: террористы используют Украину, чтобы попасть на Запад

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Global Look Press

Филиал организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) использовал Украину, чтобы через нее переправлять террористов в страны Запада. Об этом заявил руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг, его цитирует РИА Новости.

«ИГПХ («Исламское государство провинции Хорасан». — прим. Ред.) удалось переправить своих сторонников в Западную Европу предположительно через волну беженцев с Украины», — сказал чиновник во время пресс-конференции.

По мнению Хальдеванга, вышеуказанная организация является самой опасной из всех действующих в Европе группировок террористов. Ее сторонники массово закупают оружие и готовятся к терактам. В одной только Германии в настоящее время проживают порядка 27 тыс. радикальных исламистов.

До этого директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Украина при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, вербуя мигрантов-радикалов.

Ранее Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в «Крокусе».

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