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Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима в РФ

Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима высылки из РФ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла законопроект, по которому будет введен режим высылки для иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ был внесен на рассмотрение в апреле. «Новые нормы предусматривают в том числе введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Москве за четыре месяца привлекли к ответственности более 10 тыс. иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Из этого числа более 8 тысяч человек привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания, а более двух тысяч — за незаконную трудовую деятельность. За это время более 2 тыс. иностранных граждан выдворили за пределы РФ по решению судов, отметили в ведомстве.

В ГУ МВД добавили, что 350 мигрантов поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Органы дознания возбудили 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции, заключили в ведомстве.

Также комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал депутатов нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, который даст полицейским полномочия принимать решения по выдворению из России иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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