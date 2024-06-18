Двое мужчин пострадали из-за взрыва газового баллона в Подмосковье

В Подмосковье в подвале жилого дома взорвался газовый баллон, пострадали два человека. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 июня в городе Лобне. Когда двое слесарей управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале одного из жилых домов, то во время сварки произошел взрыв газового баллона.

В результате произошедшего оба работника получили ожоги различной степени тяжести. Более подробной информации об их состоянии не поступало.

Следственный отдел химкинского ГСУ СК России по Подмосковью организовал проверку. На месте инцидента работают следователи, которые занимаются выяснением деталей и обстоятельств происшествия.

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