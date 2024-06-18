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Женщина подала в суд на компанию за то, что ей 20 лет не дают работу, но платят зарплату

Oddity Central: француженка подала в суд на компанию, которая 20 лет не дает ей работу

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Shutterstock

Во Франции женщина подала в суд на компанию за то, что ей не дают работу 20 лет, но при этом платят зарплату, пишет Oddity Central.

Лоуренс Ван Вассенхов была принята на работу в качестве государственного служащего в компанию France Telecom в 1993 году. Ее тогдашний начальник знал, что у нее гемиплегия — состояние, характеризующееся частичным параличом лица и конечностей, а также эпилепсия. Поэтому француженка получила должность в соответствии с особенностями здоровья.

Лоуренс работала секретарем в отделе кадров до 2002 года, когда попросила перевести ее в другой регион Франции. Ее запрос был одобрен, но новое рабочее место не было приспособлено к потребностям женщины, а медицинское заключение подтвердило, что эта должность ей не подходит.

Несмотря на это, компания 20 лет выплачивала Лоуренс зарплату, не давая ей никакой работы. Это возмутило женщину, которая посчитала, что таким образом ее дискредитируют по медицинскому признаку.

«Компания предпочитала ей просто платить, чем найти для нее работу», — заявил адвокат Вассенхов.

Француженка подала в суд, требуя дать ей работу. Представители компании заявили, что приняли во внимание социальное положение сотрудницы и постоянно выплачивали ей зарплату в полном объеме, кроме того, Вассенхов получила от работодателя несколько пособий.

Ранее ученые выяснили, что употребление двух-трех чашек кофе на работе продлевает жизнь.

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