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Четверых мигрантов, которые четыре часа насиловали россиянку под угрозой ножа, арестовали

Во Владивостоке арестовали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании

Во Владивостоке арестовали четверых мигрантов, подозреваемых в четырехчасовом изнасиловании россиянки под угрозой ножа. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По версии следствия, инцидент произошел 15 июня. Четверо мужчин напали на сотрудницу кафе, расположенного в бухте Лазурной, и совершили в ее отношении преступление против половой неприкосновенности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в изнасиловании задержали четверых иностранцев. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

«Фонтанка» сообщает, что все произошло на пляже Шамора, который является одним из самых популярных в городе. Злоумышленники угрожали женщине ножом и истязали ее на протяжении четырех часов.

До этого судимый россиянин изнасиловал экс-подругу, выстрелил в ее возлюбленного и получил 17 лет колонии особого режима.

Ранее в Пермском крае пьяный иностранец пытался изнасиловать женщину.

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