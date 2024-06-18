Мужчина предложил помощь туристке и изнасиловал ее

В индийском штате Химачал-Прадеш местный житель надругался над туристкой, предложив ей помощь с арендой жилья. Об этом сообщает портал Indian Express.

Инцидент произошел в поселке Маклеод-Гандж, 24-летний местный житель познакомился с 39-летней туристкой в магазине. Мужчина представился арендодателем, который сдает иностранцам временное жилье, и пообещал женщине помочь найти комнату.

Спустя две недели после знакомства он напал на женщину и изнасиловал ее. Пострадавшая обратилась в полицию, ведется расследование.

До этого сообщалось, что британская туристка подверглась изнасилованию на популярном курорте острова Майорка. 19-летняя туристка отдыхала на Майорке. В один из дней девушка познакомилась с двумя мужчинами и их приятелем, который работал в баре. Новые знакомые предложили иностранке выпить, после чего у девушки закружилась голова, она почувствовала себя плохо. Молодые люди усадили британку в машину, отвезли на склад, где бармен изнасиловал ее. Двое его друзей наблюдали за происходящим. Утром пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, предполагаемого насильника задержали, он заявил, что все было по обоюдному согласию и своей вины не признал. Двух его приятелей объявили в розыск.

Ранее неизвестные накачали наркотиками и изнасиловали пассажирку поезда.