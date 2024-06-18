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ДнепроГЭС полностью прекратила работу

Рогов заявил, что ДнепроГЭС прекратила производить электричество

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Сергей Величкин/РИА Новости

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС), находящаяся на подконтрольной Киеву части Запорожской области, полностью прекратила вырабатывать электричество. Об этом РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«ДнепроГЭС на сегодня полностью выведена из строя. Она не производит электроэнергию», — заявил общественный деятель.

Он напомнил, что раньше вооруженные силы Украины (ВСУ) активно использовали станцию для своих нужд. Кроме того, по словам Рогова, на ДнепроГЭС зарабатывали деньги украинский олигарх Ринат Ахметов и президент страны Владимир Зеленский.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным ВСУ, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, включая ДнепроГЭС.

В «Укрэнерго» заявляли, что станция получила очень серьезные повреждения.

Ранее на Украине предупредили о наступлении трудных времен для энергосистемы страны.

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