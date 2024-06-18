В Брянской области задержали мужчину, заявившего о планах взорвать здание УФСБ

В Брянской области задержали мужчину, который оставил ложное сообщение об угрозе взрыва здания регионального управления ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Как было установлено, гражданин из хулиганских побуждений сообщил в полицию о возможном взрыве административного здания УФСБ. Заявителя задержали, но предметов для реализации его преступного умысла силовики у него не обнаружили.

Тем не менее на жителя Брянской области завели уголовное дело. Теперь подозреваемому в оставлении заведомо ложного сообщения об акте терроризма грозит реальное лишение свободы на срок от шести до восьми лет. Расследованием преступления занимается военный следственный отдел СК России по Брянскому гарнизону.

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