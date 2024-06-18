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В Брянской области задержали мужчину, заявившего о планах взорвать здание УФСБ

Жителя Брянской области задержали за ложное сообщение о минировании здания УФСБ

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Брянской области задержали мужчину, который оставил ложное сообщение об угрозе взрыва здания регионального управления ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Как было установлено, гражданин из хулиганских побуждений сообщил в полицию о возможном взрыве административного здания УФСБ. Заявителя задержали, но предметов для реализации его преступного умысла силовики у него не обнаружили.

Тем не менее на жителя Брянской области завели уголовное дело. Теперь подозреваемому в оставлении заведомо ложного сообщения об акте терроризма грозит реальное лишение свободы на срок от шести до восьми лет. Расследованием преступления занимается военный следственный отдел СК России по Брянскому гарнизону.

Ранее подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге.

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