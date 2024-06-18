Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Архитектор объяснил, какой загородный дом лучше — одноэтажный или двухэтажный

Архитектор Гринфельд: дом площадью менее 200 метров должен быть одноэтажным

close
100%
Shutterstock

Загородные дома площадью до 200 метров рациональнее делать одноэтажными, если позволяет площадь участка. Об этом в интервью проекту «Сноб» рассказал архитектор, специализирующийся на частной недвижимости, Глеб Гринфельд. По его словам, удобство одноэтажной постройки, в первую очередь в том, что по ней можно передвигаться в одной плоскости.

«Нет этой паразитной зоны — лестницы и двух прилестничных холлов, которые, по сути, просто съедают место. И требуют денег на свое обустройство. Дополнительное межэтажное перекрытие тоже не бесплатное», — отметил эксперт.

Он добавил, что у одноэтажных домов больше фундамент и площадь крыши, у двухэтажного — дополнительное перекрытие и лестница. Если все это сопоставить, одноэтажный, как правило, выходит дешевле при равной площади, заключил Гринфельд.

В мае Банк России сообщал, что в 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. Так, в первом квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей, что на 42% больше, чем за первые три месяца 2023 года.

Ранее россиянам рассказали, на чем можно сэкономить при строительстве частного дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами