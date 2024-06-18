Архитектор объяснил, какой загородный дом лучше — одноэтажный или двухэтажный

Загородные дома площадью до 200 метров рациональнее делать одноэтажными, если позволяет площадь участка. Об этом в интервью проекту «Сноб» рассказал архитектор, специализирующийся на частной недвижимости, Глеб Гринфельд. По его словам, удобство одноэтажной постройки, в первую очередь в том, что по ней можно передвигаться в одной плоскости.

«Нет этой паразитной зоны — лестницы и двух прилестничных холлов, которые, по сути, просто съедают место. И требуют денег на свое обустройство. Дополнительное межэтажное перекрытие тоже не бесплатное», — отметил эксперт.

Он добавил, что у одноэтажных домов больше фундамент и площадь крыши, у двухэтажного — дополнительное перекрытие и лестница. Если все это сопоставить, одноэтажный, как правило, выходит дешевле при равной площади, заключил Гринфельд.

В мае Банк России сообщал, что в 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. Так, в первом квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей, что на 42% больше, чем за первые три месяца 2023 года.

Ранее россиянам рассказали, на чем можно сэкономить при строительстве частного дома.