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В Иркутской области ищут неизвестных, сломавших стенды с информацией об участниках СВО

Сломавших Z-стенды в Иркутской области будут искать по отпечаткам пальцев

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Алексей Тенигин/VK

В Иркутской области неизвестные повредили установленные в парке стенды, посвященные участникам СВО. Об этом заявил мэр Шелехова Алексей Тенигин.

Щиты выставки «Герои нашего времени» с более чем сотней фотографий бойцов из Прибайкалья были установлены в городском парке 7 мая. На днях местные жители обнаружили на стендах повреждения и обратились в полицию. Сотрудники МВД взяли на месте отпечатки пальцев.

Глава города назвал произошедшее осквернением и вандализмом и пообещал привлечь виновных к ответственности, а в интервью каналу «Вести-Иркутск» заявил, что считает их «нелюдями».

«Я не знаю, как их назвать. У них нет ни чести, ни достоинства, я считаю, что это нелюди», — сказал Тенигин.

Поврежденные стенды уже убрали, новые на этом же месте планируют установить 27 июня.

Ранее суд арестовал на два месяца женщин, осквернивших памятник Жукову в Москве.

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