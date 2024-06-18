В Иркутской области ищут неизвестных, сломавших стенды с информацией об участниках СВО

В Иркутской области неизвестные повредили установленные в парке стенды, посвященные участникам СВО. Об этом заявил мэр Шелехова Алексей Тенигин.

Щиты выставки «Герои нашего времени» с более чем сотней фотографий бойцов из Прибайкалья были установлены в городском парке 7 мая. На днях местные жители обнаружили на стендах повреждения и обратились в полицию. Сотрудники МВД взяли на месте отпечатки пальцев.

Глава города назвал произошедшее осквернением и вандализмом и пообещал привлечь виновных к ответственности, а в интервью каналу «Вести-Иркутск» заявил, что считает их «нелюдями».

«Я не знаю, как их назвать. У них нет ни чести, ни достоинства, я считаю, что это нелюди», — сказал Тенигин.

Поврежденные стенды уже убрали, новые на этом же месте планируют установить 27 июня.

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