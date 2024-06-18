После операции в Подмосковье из РФ выдворят 1,5 тысячи мигрантов

После операции «Нелегал-2024» в Подмосковье из России выдворят 1,5 тысячи мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Подмосковья.

«Судебными органами вынесено более 1500 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным полиции, операция проводилась с 3 по 9 июня на территории Московской области. В результате правоохранители пресекли более 5000 нарушений в сфере миграции. Также было возбуждено 413 уголовных дел из-за преступлений в сфере миграции.

Сумма наложенных административных штрафов превысила 19 млн рублей. Кроме того, в отношении работодателей были составлены более 500 административных протоколов из-за незаконного трудоустройства иностранных граждан.

До этого российское правительство поддержало введение для незаконно находящихся на территории России иностранцев режима высылки.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.