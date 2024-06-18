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Фонтан теплой воды высотой в 12 этажей забил в Петербурге

В Петербурге забил фонтан теплой воды высотой в 12 этажей

В Петербурге из-за прорыва теплой воды из-под земли забил фонтан высотой в 12 этажей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Красногвардейского района города.

Сообщается, что инцидент произошел у дома №28 на Индустриальном проспекте. Во время проведения гидравлических испытаний там случился прорыв теплой воды температурой в 40 градусов. В результате из-под земли стал бить фонтан, высота которого сравнялась с 12-этажным домом.

На место происшествия выехали сотрудники ГУП ТЭКа. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не сообщаются.

До этого сотрудники МЧС вынесли на руках женщину с места прорыва трубы в центре Петербурга. По словам петербурженки, на улице было «много пара», а фонтан воды бил в стены и окна рядом стоящего здания на уровне второго этажа.

Ранее российскую школу затопило экскрементами из-за коммунальной аварии.

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