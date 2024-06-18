Путина подвела шариковая ручка в Якутии

Президент России Владимир Путин в якутском креативном кластере «Квартал труда» оставил автограф с пожеланиям после осмотра выставки достижений Якутии в сфере IT. Однако с первой попытки оставить надпись шариковой ручкой на мелованном бланке не получилось — перо проскальзывало, написало РИА Новости.

«Бумага хорошая!» — засмеялся Путин и надавил на ручку посильнее. В итоге глава государства оставил на листе автограф с пожеланием удачи.

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где встретился с главой региона Айсеном Николаевым. После визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

В преддверии визита в КНДР российский президент написал статью для главной северокорейской газеты «Нодон синмун». Материал опубликован на сайте Кремля на русском и английском языках.

Ранее Путин рассказал, как испугался морозов Якутии.