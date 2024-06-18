В Госдуме приняли закон о запрете продажи энергетиков детям

Госдума в первом чтении приняла закон, который запрещает продажу несовершеннолетним продажу энергетиков. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по проекту закона детям запрещается продажа безалкогольных тонизирующих напитков объемом свыше 500 миллилитров.

До этого председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что Государственная дума 18 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним лицам. По его словам, о необходимости введения этих мер просят родители и учителя.

Парламентарий подчеркнул, что вред энергетических напитков доказан врачами: регулярное потребление этих напитков повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков детям и подросткам начнет действовать с 1 сентября 2024 года, добавил Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму 15 мая. За введение такого запрета проголосовали 90% участников опроса в Telegram-канале Володина. Опрос был анонимным, в нем приняли участие 300 тысяч аккаунтов.

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