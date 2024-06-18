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Россиянам рассказали, как справиться с любой зависимостью

Психолог Наринская: чтобы справиться с зависимостью, важно признать проблему

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Газета.Ru

Чтобы справиться с любой зависимостью, важно сначала признать проблему, а затем обратиться за поддержкой. Такой совет в беседе с РИАМО дала психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса Лерона Наринская.

«Терапевт поможет справляться со своими эмоциями и выдерживать жизненные трудности. Ваш организм начнет самостоятельно вырабатывать нужное количество гормонов, и тогда вы справитесь с зависимостью. Люди, которые прошли ваш путь, тоже могут поддержать, поделиться своим опытом и дать нужные рекомендации», — отметила Наринская.

Она добавила, что при избавлении от зависимостей важно уделять время физиологии — отдыхать, регулярно питаться и достаточно спать. Также эксперт посоветовала не читать негативные новости и ограничить общение с людьми, которые приносят в жизнь лишь огорчения.

Психиатр Василий Шуров до этого рассказал, какая зависимость чаще всего разрушает семьи. По его словам, речь об игорных заведениях. Казино создают для игроков комфортные условия, что постепенно втягивает посетителей в бесконечную игру, отметил специалист.

Ранее россиянам объяснили, как избавиться от интернет-зависимости.

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