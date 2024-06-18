Ликсутов назвал число воспользовавшихся станциями МЦД в Новой Москве

С момента открытия шести станций четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) ими воспользовались почти 3 млн пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

Глава ведомства отметил, что ранее жителям Новой Москвы были доступны лишь две станции МЦД: Щербинка и Остафьево. С запуском МЦД-4 в прошлом году, когда в состав наземного метро вошли еще шесть станций (Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково, Мичуринец), у жителей ТиНАО появилось больше возможностей быстро добираться до центра столицы.

Максим Ликсутов уточнил, что до конца года планируется завершить реконструкцию станции Щербинка МЦД-2. В результате все станции МЦД в ТиНАО станут современными московскими городскими вокзалами.

По словам главы Дептранса, путь пассажиров к МЦД должен быть удобным и быстрым. Для этого переносят остановки наземного транспорта ближе ко входу на станции, организуют перехватывающие парковки и пешеходные зоны.

«Эти изменения способствуют формированию комфортной городской среды», — добавил Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилось формирование городского вокзала Кутузовская. Транспортный узел объединил МЦД, МЦК и Филевскую линию метро.