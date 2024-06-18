В СК РФ рассказали, чем вызваны массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Казани

Все массовые отравления в Москве Нижегородской области и Казани вызваны продукцией одного производителя — салатом с фасолью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

«Все они [отравившиеся] заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен», — пояснила Петренко.

Она добавила, что следователи задержали гендиректора компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антона Лозина, руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что причиной отравления 150 человек в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани стала консервированная фасоль.

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