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Путин рассказал, как испугался морозов Якутии

Президент Путин вспомнил, как боялся отморозить уши в Якутске в -50°C

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды во время одной из своих поездок в Якутию испугался, что отморозит уши. Кадры с политиком опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам российского лидера, тогда была зима, столбики термометра опустились до -50°C.

«До ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши», — сказал Путин на встрече со специалистами, работающими на Дальнем Востоке.

Глава государства отметил, что его опасения не оправдались.

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где встретился с главой региона Айсеном Николаевым. После визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

В преддверии визита в КНДР российский президент написал статью для главной северокорейской газеты «Нодон синмун». Материал опубликован на сайте Кремля на русском и английском языках.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.

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