Россиянам объяснили, как избежать заражения ботулизмом

При употреблении в пищу любых консервированных продуктов, в том числе приготовленных дома, нужно соблюдать осторожность. Процесс выработки ботулотоксина бактерией происходит в безвоздушной среде, поэтому именно консервы, а также продукты в вакуумной упаковке представляют наибольшую опасность, предупредил врач и гендиректор клиники Medintercom Иван Тарасенко в беседе с 360.ru.

Консервированные продукты остаются главным источником распространения ботулотоксина, поэтому заказывать блюда с ними крайне опасно, подчеркнул специалист.

«В салатах могли использоваться консервы, в которых появились клостридии. Их можно распознать по признаку вздувшейся банки», — пояснил врач.

При покупке консервы нужно осмотреть банку и убедиться, что она не вздутая. Внутри не должно быть никаких пузырьков, пены, плесени. Все эти правила действуют и в отношении продуктов в вакуумной упаковке. При малейших подозрениях от их употребления лучше отказаться.

Помимо этого, чтобы не заразиться, важно тщательно мыть грибы и корнеплоды, а затем жарить или запекать. По словам экспертов, выделяющие ботулотоксин бактерии могут быть на земле и попасть на овощи.

Также важно при изготовлении домашней консервации хорошо стерилизовать банки. Покупать грибы и другую консервацию с рук нельзя, так как это создает риск заразиться.

Напомним, в Москве, Нижнем Новгороде и Казани фиксируется массовое заражение людей ботулизмом. В столице количество пострадавших превысило 120 человек, 30 из них остаются в реанимации. Причиной отравления стала консервированная фасоль, изготовленная компанией «Савон-К». Как именно возбудитель ботулизма оказался в консервированном продукте, пока неизвестно.

Инфекционисты ранее назвали симптомы и последствия заражения ботулизмом.