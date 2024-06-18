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Россиянам рассказали, как подготовить самопрезентацию на собеседование

Специалист Болотова: на собеседование нужно подготовить самопрезентацию

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Shutterstock/shisu_ka

Кандидатам важно подготовить самопрезентацию на собеседование, в ходе которой нужно рассказать о предыдущем опыте и мотивации работать в текущем направлении. Об этом в интервью RuNews24 рассказала карьерный консультант Центра карьеры университета «Синергии» Анастасия Болотова.

По ее словам, рассказ должен быть на три-пять минут, при этом лучше подстроить опыт работы под конкретную вакансию и компанию, по которой проходит собеседование. Во второй части самопрезентации нужно рассказать об ожиданиях от будущей работы.

«Лайфхак — если нет опыта в области, где хочется работать, ищите бесплатные возможности, вы удивитесь положительному отклику, когда попробуете. И внимательно изучайте информацию о задачах и решениях в желаемой вакансии, чтобы хотя бы в теории знать важные детали», — посоветовала Болотова.

Она также отметила, что на встречу с работодателем важно приходить вовремя и одеваться согласно общему дресс-коду компании.

Накануне Анастасия Болотова говорила, что в ходе собеседования важно узнать у работодателя о ваших задачах и обязанностях — спросить о функционале, рабочем дне, сложностях, с которыми можно столкнуться в процессе работы, а также узнать, по каким критериям будут оценивать вашу работу.

Ранее россияне рассказали о самых странных вопросах на собеседовании.

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