В России оценили, зачем замминистр обороны Иванов потратил 6 млн рублей на госномера

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, подозреваемый по делу об особо крупной взятке, покупал госномера для автомобилей за 6 млн рублей, чтобы обозначить свой статус в обществе. Таким мнением в беседе с «Ридусом» поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.

«А как еще можно продемонстрировать окружающим, что ты не только при огромных деньгах, но и при высокой должности? Роскошный автомобиль? Этого недостаточно. Роскошные автомобили есть у многих. Поэтому приобретают уникальные госномера», — сказал он.

По его мнению, этот способ позволяет людям «потешить собственное чванство». Субботин подчеркнул, что это единственная причина такого поведения.

18 июня выяснились новые подробности о люксовом автопарке замминистра обороны Тимура Иванова, которого задержали за получение особо крупной взятки. В гараже чиновника были два зарубежных внедорожника с госномерами, стоимость которых суммарно превышает 6 млн рублей. Перед задержанием мужчина переоформил транспортные средства на бывшую жену и отца, однако это не помешало суду их арестовать.

Ранее в Госдуме прокомментировали введение жесткого наказания за скрытые госномера авто.