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Врио главы Республики Алтай Турчак пригласил участника СВО в свою команду

Финалист программы «Время героев» Суразов войдет в команду Андрея Турчака

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Телеграм-канал «Андрей Турчак»

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак пригласил участника спецоперации и финалиста проекта «Время героев» Александра Саразова в свою команду. Об этом Турчак сообщил в своем Теlegram-канале.

Врио главы региона рассказал, что капитан Александр Суразов — кадровый офицер из Республики Алтай. Сейчас он заканчивает первый модуль программы «Время героев». Впереди — еще три.

Турчак отметил, что такие ребята, как Александр Суразов — гордость России и республики.

«Предложил Александру поработать в нашей команде, команде Республики Алтай. Есть задачи, с которыми он отлично справится», — сообщил врио главы региона.

Ранее участник СВО Александр Суразов встретился с президентом России Владимиром Путиным, когда глава государства посетил Мастерскую управления «Сенеж», где проходят обучение участники кадровой образовательной программы «Время героев».

Среди участников первого потока программы бойцы и ветераны СВО, в том числе и житель Республики Алтай кадровый офицер Александр Суразов.

«Мы вас не подведем. Для меня самое главное — служить Родине. Либо на передовой выполнять задачи, либо быть госслужащим. Самое главное, чтобы была польза»,— поделился впечатлениями с президентом от участия в проекте Александр Суразов.

Напомним, программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления по поручению главы государства. Цель программы — подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО.

Напомним, 4 июня президент РФ Владимир Путин назначил вице-спикера Совфеда и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака врио главы Республики Алтай.

Позже Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР.

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