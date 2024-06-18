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Росгидромет спрогнозировал похолодание в Москве

Синоптик Цыганков: с четверга в Москве начнется похолодание

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В Москве с четверга, 20 июня, начнется постепенное похолодание, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В ночные часы температура воздуха местами опустится до +8 градусов, рассказал он в беседе с RT.

В Московской области сохраняется циклон, из-за чего атмосферный фронт сдвигается на восток. На юге в результате жарко, а на севере чуть прохладнее, отметил Цыганков.

«Сегодня и завтра более теплая погода, с четверга будет похолодание», — добавил он.

Сегодня температура воздуха днем составит 24-26 градусов тепла, завтра – 26-28 градусов выше нуля. В четверг температура понизится до +20...+22 градусов, в пятницу до +17...+22 градусов. В воскресенье воздух прогреется до 18-23 градусов выше нуля. В ночные часы сегодня будет до +19, а затем холоднее – от +8 до +13 градусов.

В среду на этой неделе обойдется без осадков, а во все остальные дня ожидаются кратковременные дожди, заключил синоптик.

Напомним, также москвичей предупреждали, что в течение всей недели будут идти дожди, выпадет от 20 до 30% месячной нормы осадков. Это связано с тем, что на погоду в столице влияет Черноморский циклон.

Ранее ученые зафиксировали экстремальное похолодание в Антарктике.

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