Число жалоб на работу российских маркетплейсов выросло

Количество жалоб на действия маркетплейсов растет в геометрической прогрессии, превышая темпы роста самого рынка e-commerce. Таковы результаты исследования, проведенного Институтом развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ).

По данным системы «Консультант+», в 2020 году арбитражными судами было рассмотрено около 200 споров с участием крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon, а в 2023 году их стало уже более 1,5 тыс.

В России продолжается бурный рост онлайн-торговли. Лишь за 2023 год суммарный товарооборот двух крупнейших игроков вырос на 68%, достигнув 4,2 трлн рублей. Однако вместе с этим стремительно растет количество жалоб и судебных разбирательств, отмечают в ИРПЭ.

При этом административная и судебная практики неспособны разрешить накопившиеся противоречия, считают эксперты.

Главной проблемой аналитики называют отсутствие четкого регулирования.

В настоящее время маркетплейсы практически освобождены от ответственности за нарушения, которая возлагается на продавцов товаров, подчеркивают в ИРПЭ. Это претензии в части ненадлежащего качества товара, недостоверности информации о нем, нарушений интеллектуальных прав. В подобных конфликтах электронные площадки признаются агентами и информационными посредниками.

Еще одна массовая проблема — это регулярно меняющиеся в одностороннем порядке условия соглашений между маркетплейсами и продавцами: последние лишь вынуждены пытаться оспорить их в суде.

Эксперты предлагают обратить внимание на опыт стран с развитым рынком электронной коммерции, таких как США, Великобритания, страны ЕС и Азии. В них наблюдается четкая тенденция по усилению государственного вмешательства и ужесточение ответственности в отношении маркетплейсов.

Изменения, происходящие в законах, направлены на сферу ответственности электронных площадок за безопасность товаров, установление ограничений по изменению договоров с продавцами, внедрение системы обработки жалоб.