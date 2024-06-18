Врач рассказала, может ли дождь спровоцировать облысение

Дождь не может спровоцировать облысение или оказать негативное влияние на состоянии кожи головы, потому что осадки не токсичны. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог, кандидат медицинских наук Наталия Сирмайс.

По ее словам, выпадение волос является сезонным явлением, поэтому переживать из-за этого не стоит.

«Люди замечают это, когда процесс становится интенсивнее, чем обычно. Часто выпадение бывает весной или осенью — у нас тоже есть так называемые сезонные линьки. Это может случиться с каждым, просто не у всех это происходит регулярно», — объяснила Сирмайс.

Она уточнила, что этот процесс не связан с истончением волос и обычно длится три месяца. При этом, если сильное выпадение волос продолжается в течение более длительного времени, стоит обратиться к врачу, добавила эксперт. По ее словам, простой тест поможет определить, нужна ли вам помощь трихолога. Для этого нужно немного потянуть волосы. Если на ладони останется больше шести фолликулов, стоит обратиться к специалисту, заключила врач.

Врач-дерматолог, трихолог Инга Козыренко до этого говорила, что у выпадения волос бывает множество причин — от наследственности до инфекций и даже неправильных диет.

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