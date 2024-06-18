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Врач рассказала, может ли дождь спровоцировать облысение

Врач Сирмайс: дождь не может спровоцировать облысение

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Shutterstock

Дождь не может спровоцировать облысение или оказать негативное влияние на состоянии кожи головы, потому что осадки не токсичны. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог, кандидат медицинских наук Наталия Сирмайс.

По ее словам, выпадение волос является сезонным явлением, поэтому переживать из-за этого не стоит.

«Люди замечают это, когда процесс становится интенсивнее, чем обычно. Часто выпадение бывает весной или осенью — у нас тоже есть так называемые сезонные линьки. Это может случиться с каждым, просто не у всех это происходит регулярно», — объяснила Сирмайс.

Она уточнила, что этот процесс не связан с истончением волос и обычно длится три месяца. При этом, если сильное выпадение волос продолжается в течение более длительного времени, стоит обратиться к врачу, добавила эксперт. По ее словам, простой тест поможет определить, нужна ли вам помощь трихолога. Для этого нужно немного потянуть волосы. Если на ладони останется больше шести фолликулов, стоит обратиться к специалисту, заключила врач.

Врач-дерматолог, трихолог Инга Козыренко до этого говорила, что у выпадения волос бывает множество причин — от наследственности до инфекций и даже неправильных диет.

Ранее трихолог поделилась лайфхаками, как сохранить длинные волосы в старости.

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