В Москве задержали подозреваемых по делу об отравлении едой из доставки

В Москве задержали троих подозреваемых по делу о массовом отравлении. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как пишет Telegram-канал Mash, задержаны Генерального директора «Кухни на районе», а также коммерческого директора фирмы-поставщика продуктов и руководителя отдела качества.

Столичный главк СК России возбудил уголовное дело после массового отравления продуктами, которые жители Москвы заказали через сервис доставки продуктов. Пострадавшие обращались в московские больницы за медпомощью с признаками сильного пищевого отравления. Позже выяснилось, что с такими же симптомами попали в больницы и жители других городов.

Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.