Россияне ответили, любят ли они квас

Большинство (83%) россиян любят и пьют квас, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,8 тыс. человек.

Некоторые из них признались, что готовят этот напиток дома.

«Квас из детства, из бочки, тот, который делала мама, — вкусный-превкусный! А теперь я сама квас делаю, и мы пьем его все лето. Надеюсь, что мои дети тоже будут вспоминать домашний», — поделилась респондентка.

Оставшиеся 17% ответили, что не пьют квас. Некоторые из них уточнили, что не любят его вкус, другие — считают покупной напиток вредным, а домашний готовить не умеют.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого рассказала «Газете.Ru», что есть множество способов приготовления домашнего кваса, и только от рецепта зависит, каким будет напиток: кислым или сладким, сильно- или слабогазированным, безопасным для детей или с таким содержанием спирта, что его можно будет приравнять к пиву. На производстве такого разнообразия нет.

Она добавила, что в покупном квасе часто содержится большое количество сахара, поэтому его лучше не употреблять людям, у которых диагностирован диабет или есть риск его развития.

Ранее диетологи раскрыли, какая окрошка полезнее — на кефире или на квасе.