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Россияне назвали профессии, в которых не хотели бы видеть своих детей

RT: россияне не хотят, чтобы дети стали чиновниками, дворниками и блогерами

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Россияне рассказали, какие профессии считают неприемлемыми для своих детей. Одним из популярных ответов стала работа дворником – ее назвали 8% участников соответствующего опроса. Еще 6% боятся, что их дети могут стать продавцами или уборщиками, передает RT результаты исследования.

Также респонденты назвали нежелательными для своих детей профессии разнорабочих, полицейских и блогеров (по 5%).

Видеть детей учителями не пожелали 4% опрошенных, столько же – военнослужащими. Еще 3% признались, что боятся увидеть детей охранниками, водителями и чиновниками, столько же не хотят, чтобы их дети связали судьбу с работой врачом.

Всего в исследовании сервиса приняли участие порядка 1,6 тыс. российских матерей из разных регионов страны.

До этого выяснилось, что каждый восьмой родитель недоволен тем, где и кем работает его ребенок. В тройку самых популярных критериев, по которым отцы и матери признают работодателей детей хорошими, входит стабильность компании. Мужчины чаще женщин критикуют место работы своих детей: 14% против 11%.

В Госдуме ранее назвали «антидетской» идею привлекать школьников к опасным работам.

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