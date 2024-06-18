Москвичам рассказали, когда в столице закончатся ливни

Дождливая погода в Москве закончится в последней пятидневке июня, в эти дни будет сухо и солнечно, однако, прохладно. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дневная температура воздуха в эти дни составит +20°C, ночная — +10°C. При этом во вторник, 18 июня, вновь ожидаются ливни, местами может выпасть 18-20 мм осадков. В среду, 19 июня, дожди не ожидаются, температура составит +26…+28°C.

Во второй половине недели ожидаются дожди и небольшое похолодание — в четверг, 20 июня, будет +22…+24°C, в пятницу и субботу — +17…+22°C.

«Погоду будет определять атлантический циклон, а они обычно приносят меньше осадков, чем южные. Еще один период интенсивных ливней возможен в воскресенье и понедельник, 23-24 июня», — заключила Позднякова.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков до этого говорил, что во многих регионах России в последние дни сохраняется ненастная погода с ливнями и грозами. По его словам, это связано с большими контрастами температур на разных территориях.

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