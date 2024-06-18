В России призвали изменить статус домашних животных при разводе владельцев

В России необходимо урегулировать вопрос о статусе домашних животных в случае развода их владельцев. Сегодня их приравнивают к обычному «имуществу», однако это не гарантирует безопасность питомца, отметил декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов, призвав изменить этот подход. Соответствующее предложение он направил председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову, сообщает RT.

К животным применяются общие правила об имуществе, их передают к владельцу, который чаще им «пользуется». При этом он обязан компенсировать половину стоимости питомца супругу. Однако это приводит к тому, что животных рассматривают просто как разновидность вещей, из-за чего нет никаких гарантий их безопасности.

По мнению Виноградова, в Гражданский кодекс РФ нужно внести изменения и отнести питомцев к особым объектам гражданских прав. Он призвал при определении, кому достанется животное, учитывать условия, которые ему может обеспечить владелец, а также привязанность питомца к нему и к другим животным в семье.

Внедрение нового подхода позволит четко определить статус домашних животных и внесет вклад в формирование ответственного отношения к ним, считает юрист.

Напомним, также в России хотят ввести штрафы за нарушения требований к содержанию домашних животных, ввести их регистрацию в единой базе. Так, штрафы до 30 тыс. рублей могут затронуть тех владельцев, которые решат выбросить питомца, до 100 тыс. рублей — жестоко обращаются с животными.

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