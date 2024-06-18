Россиянка выпала из окна 16-го этажа, когда делала селфи

На западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в многоэтажке по Аминьевскому шоссе, 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа.

Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

До этого сообщалось, что в Солнцево мужчина выпал из окна квартиры на 14 этаже. Молодого человека, висящего во внешней корзине для кондиционера на стене многоэтажки по улице Производственной, заметили местные жители. На место были вызваны спасатели. Наряд МЧС вскрыл дверь квартиры и сумел затащить молодого человека в помещение.

Ранее россиянка с сыном выпала из окна и попала в реанимацию с серьезными переломами.