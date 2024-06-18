В Бурятии подросток нашел потерявшегося трехлетнего мальчика

В Прибайкальском районе Бурятии школьник нашел потерявшегося трехлетнего мальчика, который ушел из дома и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Трехлетний мальчик пропал со двора частного дома в селе Турунтаево 6 июня, родители обратились в правоохранительные органы и написали сообщения во всех группах и чатах села. Полицейские проверили все близлежащие окрестности, детские площадки и подъезды жилых домов. Затем территория поиска расширилась до масштабов всего микрорайона Черемшанский.

К поискам подключились местные жители, мальчика случайно нашел 14-летний подросток. Он увидел ребенка на дороге возле лесного массива, пропавший был в шортах, майке и без обуви. На вопросы, чей он и как его зовут, мальчик не отвечал и попытался убежать в лес. Школьник позвонил родителям и вместе с матерью доставил потерявшегося сотрудникам полиции, беглеца вернули в семью.

Подросток получил награду от регионального МВД за активное участие в поисках и неравнодушие.

Ранее в Свердловской области нашли потерявшихся в лесу детей.