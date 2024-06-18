Неизвестные ранили ножом пятерых человек в супермаркете на северо-востоке Франции

Пятеро мужчин получили ножевые ранения в результате нападения на северо-востоке Франции. Об этом сообщает Républicain Lorrain.

Как минимум двое человек зашли утром 17 июня в один из супермаркетов в городе Мец, департамент Мозель. На данный момент обстоятельства происшествия остаются неясными. Известно лишь, что пятеро молодых людей, по всей видимости афганского происхождения, получили ножевые ранения, двое из них — серьезные. Четверо пострадавших были доставлены в больницу спасателями, пятый самостоятельно добрался до отделения скорой помощи.

Уже днем прокурор Меца заявил, что на данном этапе террористический след нападения исключен. Сейчас правоохранители рассматривают две основные версии, среди которых вымогательство и передел собственности, так как магазин находится в очень оживленном месте, где регулярно возникают драки за контроль над улицей или районом.

«Возможно, это было сведение счетов. Здесь торгуют наркотиками, хотя днем этого не видно», — утверждает один из источников.

Расследование продолжается, личности виновных до сих пор не установлены.

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