Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные ранили ножом пятерых человек в супермаркете на северо-востоке Франции

Во Франции ищут неизвестных, совершивших нападение на супермаркет

close
100%
Pascal Rossignol/Reuters

Пятеро мужчин получили ножевые ранения в результате нападения на северо-востоке Франции. Об этом сообщает Républicain Lorrain.

Как минимум двое человек зашли утром 17 июня в один из супермаркетов в городе Мец, департамент Мозель. На данный момент обстоятельства происшествия остаются неясными. Известно лишь, что пятеро молодых людей, по всей видимости афганского происхождения, получили ножевые ранения, двое из них — серьезные. Четверо пострадавших были доставлены в больницу спасателями, пятый самостоятельно добрался до отделения скорой помощи.

Уже днем прокурор Меца заявил, что на данном этапе террористический след нападения исключен. Сейчас правоохранители рассматривают две основные версии, среди которых вымогательство и передел собственности, так как магазин находится в очень оживленном месте, где регулярно возникают драки за контроль над улицей или районом.

«Возможно, это было сведение счетов. Здесь торгуют наркотиками, хотя днем этого не видно», — утверждает один из источников.

Расследование продолжается, личности виновных до сих пор не установлены.

Ранее в Китае неизвестный напал с ножом на преподавателей американского колледжа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами