Россиянин получил 12 лет колонии за диверсию на железной дороге

В Удмуртии огласили приговор 20-летнему местному жителю, который обвинялся в диверсии на железной дороге. Молодой человек сжег релейный шкаф. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Как установили следователи, в июне 2023 года 20-летний ранее не судимый житель села Дебесы вступил в переписку с неизвестными в одном из мессенджеров. Молодой человек искал подработку, злоумышленники предложили ему совершить диверсию на железной дороге в Ижевске и пообещали за это 15 тысяч рублей.

Мужчина получил координаты, инструкцию и подготовился к поджогу. Ночью он прибыл на место, вскрыл релейный шкаф и облил его бензином, после чего поджег. Видео пожара подсудимый отправил неустановленному лицу, чтобы получить денежное вознаграждение.

Личность поджигателя быстро установили, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в диверсии, ближайшие 12 лет молодой человек проведет в колонии строгого режима.

Ранее неизвестный совершил диверсию на калужской железной дороге.