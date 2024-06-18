Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил 12 лет колонии за диверсию на железной дороге

Житель Удмуртии получил 12 лет колонии за поджог релейного шкафа

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Удмуртии огласили приговор 20-летнему местному жителю, который обвинялся в диверсии на железной дороге. Молодой человек сжег релейный шкаф. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Как установили следователи, в июне 2023 года 20-летний ранее не судимый житель села Дебесы вступил в переписку с неизвестными в одном из мессенджеров. Молодой человек искал подработку, злоумышленники предложили ему совершить диверсию на железной дороге в Ижевске и пообещали за это 15 тысяч рублей.

Мужчина получил координаты, инструкцию и подготовился к поджогу. Ночью он прибыл на место, вскрыл релейный шкаф и облил его бензином, после чего поджег. Видео пожара подсудимый отправил неустановленному лицу, чтобы получить денежное вознаграждение.

Личность поджигателя быстро установили, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в диверсии, ближайшие 12 лет молодой человек проведет в колонии строгого режима.

Ранее неизвестный совершил диверсию на калужской железной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами