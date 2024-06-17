Между Россией и Северной Кореей могут открыться новые авиарейсы

Россия и Северная Корея прорабатывают открытие прямых рейсов между странами. Об этом ТАСС заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

«Мы встречались с нашими корейскими товарищами, прорабатывали этот вопрос. В том числе нас интересовало направление, допустим, Новосибирск — Москва — Пхеньян. Но все зависит от туристического потока, от заинтересованности людей насладиться культурой нашего соседа», — поделился Козлов.

В данный момент сообщение между двумя странами происходит в основном по железной дороге.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности программы государственного визита Владимира Путина в Северную Корею.

В полдень 19 июня предусмотрена церемония официальной встречи — с исполнением гимнов и прохождением почетного караула. Затем в резиденции северокорейского лидера пройдут переговоры РФ и КНДР.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.