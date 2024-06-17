Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Между Россией и Северной Кореей могут открыться новые авиарейсы

Козлов сообщил, что Россия и КНДР прорабатывают открытие прямых рейсов

close
100%
Shutterstock

Россия и Северная Корея прорабатывают открытие прямых рейсов между странами. Об этом ТАСС заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

«Мы встречались с нашими корейскими товарищами, прорабатывали этот вопрос. В том числе нас интересовало направление, допустим, Новосибирск — Москва — Пхеньян. Но все зависит от туристического потока, от заинтересованности людей насладиться культурой нашего соседа», — поделился Козлов.

В данный момент сообщение между двумя странами происходит в основном по железной дороге.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности программы государственного визита Владимира Путина в Северную Корею.

В полдень 19 июня предусмотрена церемония официальной встречи — с исполнением гимнов и прохождением почетного караула. Затем в резиденции северокорейского лидера пройдут переговоры РФ и КНДР.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами