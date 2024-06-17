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Участник программы «Время героев» взял позывной погибшего командира

Участник программы «Время героев» рассказал о происхождении своего позывного

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Газета.Ru

Участник программы «Время героев», Герой России Темирлан Абуталимов взял позывной в честь погибшего командира. Об этом сообщается в Telegram-канале образовательной программы.

Отмечается, что Абуталимов служил под командованием Евгения Груздева с позывным «Омск».

«Поскольку Абуталимов не кадровый офицер, русский командир стал его наставником, научил всему, что необходимо в боевой обстановке. Он стал ему старшим товарищем и близким другом», — говорится в сообщении.

Как рассказал участник программы «Время героев», однажды во время боя командир отправил его с боевой задачей, а сам занял его позицию.

«Во время боя командир отправил меня на другой участок исправить ошибки, разобраться в ситуации. А сам занял мою позицию. И в момент, когда я пошел наводить АГС, поднял «птицу», я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», — поделился Абуталимов.

Боец уточнил, что взял себе позывной «Омск» в память о друге и наставнике после его гибели. Отмечается, что участник программы «Время героев» общается с родителями погибшего друга и в будущем планирует посетить его родной город.

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