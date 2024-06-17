«Единая Россия» открыла межпартийный форум БРИКС

Межпартийные форумы стран БРИКС в расширенном формате доказали свою эффективность, сказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, открывая форум.

«БРИКС в период российского председательства из «пятерки» стал «десяткой». Здесь мы соблюдаем равноправный диалог, уважение к пути развития каждого государства, которое входит в БРИКС, и соблюдение интересов друг друга», — сказал Медведев.

По его словам, страны БРИКС должны последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН.

Медведев добавил, что санкции стран Запада замедляют рост мировой экономики и ухудшают логистику.

«Мы решительно отвергаем попытки навязать другим странам дискриминационные подходы и призываем человечество к совместной борьбе с этими пережитками прошлого», — добавил он.

Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, форум играет важную роль для единства стран. Также председатель партии «Пыа Тай» Пхетхонгтхан Чинават подчеркнула, что форум помогает создавать справедливый миропорядок.

В форуме приняли участие представители КНР, Эфиопии, Лаоса, Таиланда, Индонезии, Камбоджи и других стран.