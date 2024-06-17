Инфекционисты назвали симптомы и последствия заражения ботулизмом

Ботулизм проявляется большим количеством неожиданных симптомов, многие из которых не характерны для отравления. В 100% случаев это заболевание требует госпитализации, если вовремя не обратиться к врачу, то оно грозит серьезными последствиями, предупредил в беседе с 360.ru врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Сначала ботулизм всего проявляется тошнотой, рвотой, диареей, высокой температурой. Чаще такие симптомы наблюдаются только в самом начале заболевания. Их сменяют противоположные недомогания – запоры, вздутие живота, сухость по рту, страдает нервная система. Зачастую заболевание может проявляться и неожиданными симптомами, среди которых туман и двоение в глазах, «пьяная походка», бледность, косоглазие.

«Может быть абсолютно любая патология, очень разнообразная клиническая картина, — отметил врач. — Если человек чувствует недомогание, в чем бы оно ни выражалось, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Это то заболевание, которое требует госпитализации в 100% случаев».

Заболевание провоцирует возбудитель Clostridium botulinum, которая поражает токсином нейроны спинного мозга, нарушая иннервацию. В тяжелых случаях это может приводить к нарушениям движения дыхательной мускулатуры и дыхательной недостаточности, а затем – к асфиксии.

Консервные продукты – частая причина заражения ботулизмом. Бактерия в условиях консервации выделяет токсин, пропитывая им продукт, который становится смертельно опасным. Причем тепловая обработка зараженный продукт не спасет – она лишь сокращает количество токсина, не уничтожая его полностью.

При покупке консервов важно проверять их сроки и условия хранения. Нужно убедиться, что крышка не вздулась, а при ее открытии не выделился газ – он является признаком наличия анаэробной флоры.

Напомним, в Москве более 120 человек попали в больницу, у них диагностировали отравление ботулизмом. Сообщалось, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 – в реанимации. Предположительно, что они заразились от консервов с тунцом, Роспотребнадзор приостановил продажу опасной продукции. Для расследования массовых отравлений ботулизмом в Москве создали следственно-оперативную группу.

Технологи ранее объяснили, в каких консервах может развиться ботулизм.