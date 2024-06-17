Россиянам рассказали, почему нельзя бесконтрольно принимать БАДы

Биологически активные добавки (БАДы) и витамины не стоит принимать бесконтрольно, потому что это может привести к трагическим последствиям для здоровья. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Он уточнил, что БАДы и витамины, по разным данным, принимают от 52 до 92% россиян. С их помощью они, например, хотят поддержать иммунитет или укрепить здоровье. Однако такие препараты не помогут вылечиться, подчеркнул депутат.

«Во всем нужен здравый смысл, и употребление БАДов не исключение. <...> Добавки — лишь одна из «вешек» на пути к улучшению самочувствия и здоровья. Это не чудесная пилюля, которая разом излечит от всего», — подчеркнул Башанкаев.

14 июня сообщалось, что в биологически активных добавках для похудения, популярных в России, обнаружили опасные бактерии и плесень. По результатам выборочной закупки, опасные примеси были обнаружены в биодобавках, которые продаются под брендами Lipotrim, Lishoу, «Сексуальная Фигура», «Сжигание Жира Бобы», Shafran, Curvy plus, B-FiT, «Цынзишоу», Fito Lida, Al-sheikh.

Ранее были названы БАД, которые могут облегчить синдром раздраженного кишечника.