В Госдуме призвали обязать все госучреждения вывешивать флаг России

Флаг России должен водружаться не только над школами и другими учебными заведениями, а над всеми госучреждениями в стране, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. По его мнению, это поможет в развитии патриотизма у людей. Соответствующее предложение он направил на рассмотрение правительства, передает 360.ru со ссылкой на копию письма.

На чувство патриотизма у людей влияет, в числе прочего, окружающий мир, заявил депутат в своем обращении.

«Когда мы идем по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает», — убежден парламентарий.

Он напомнил, что сегодня в России обязанность вывешивать флаг на фасаде зданий есть у школ и детсадов. Остальные госучреждения имеют такое право, но не обязаны это делать. Колунов призвал исправить это, распространив требование о флаге на все государственные учреждения страны.

Напомним, в марте Совфед одобрил закон, согласно которому с нового учебного года во всех образовательных учреждениях России нужно будет размещать на своих зданиях и территориях государственный флаг РФ. Закон распространяется на все учебные заведения вне зависимости от форм собственности.

Ранее депутат Колунов призвал установить номера на все электросамокаты в России.