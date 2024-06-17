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В Госдуме призвали обязать все госучреждения вывешивать флаг России

Депутат Колунов: все госучреждения должны вывешивать флаг России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Флаг России должен водружаться не только над школами и другими учебными заведениями, а над всеми госучреждениями в стране, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. По его мнению, это поможет в развитии патриотизма у людей. Соответствующее предложение он направил на рассмотрение правительства, передает 360.ru со ссылкой на копию письма.

На чувство патриотизма у людей влияет, в числе прочего, окружающий мир, заявил депутат в своем обращении.

«Когда мы идем по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает», — убежден парламентарий.

Он напомнил, что сегодня в России обязанность вывешивать флаг на фасаде зданий есть у школ и детсадов. Остальные госучреждения имеют такое право, но не обязаны это делать. Колунов призвал исправить это, распространив требование о флаге на все государственные учреждения страны.

Напомним, в марте Совфед одобрил закон, согласно которому с нового учебного года во всех образовательных учреждениях России нужно будет размещать на своих зданиях и территориях государственный флаг РФ. Закон распространяется на все учебные заведения вне зависимости от форм собственности.

Ранее депутат Колунов призвал установить номера на все электросамокаты в России.

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