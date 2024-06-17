Стало известно, где можно бюджетно отдохнуть в России в июле и августе

Найти бюджетный вариант отдыха в России на июль и август сложно, однако туристам можно рассмотреть Крым. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, отдых там обойдется на 40% дешевле, чем в Сочи.

«Если в Сочи отель будет стоить 10 тыс. рублей в сутки, то в Крыму — 6 тыс. Это номер на двоих, например, с завтраками», — уточнил Мкртчян.

Если не рассматривать отпуск на море, российским туристам можно бюджетно отдохнуть у реки Волги, предложил эксперт. Он уточнил, что отели там можно найти за 5 тыс. рублей. При этом в июле и августе почти на всем протяжении Волги можно будет купаться. Кроме отелей, россиянам можно рассмотреть кемпинг, глэмпинг и бюджетные пансионаты вблизи Волги.

В пресс-службе сервиса Авиасейлс по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на июль выросла на 22% в годовом выражении, до 28%. Самым популярным направлением стал Ереван (Армения) — 8% всех авиабилетов. Туристы планируют провести на отдыхе в среднем 10 дней.

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на аферистов при планировании путешествия.