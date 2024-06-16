В Подольске появится новый комплекс по производству кофе

В Подольске продолжатся строительство кофейного комплекса, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что строительство происходит в 2 этапа. Первый этап, в рамках которого появилась автономная насосная станция с резервуарами, котельная, обжарочный цех и трансформаторная подстанция, завершен на 70%.

Завершить первый этап планируется в 3 квартале 2024 года.

На втором этапе специалисты построят корпус по производству кофейной продукции. Общая площадь постройки комплекса составит около 18 тыс. квадратных метров.

Завершить строительство комплекса планируется в 1 квартале 2027 года.

Предприятие полного цикла будет выпускать более 11 тыс. тонн кофейной продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов.