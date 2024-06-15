Уклонисты пытались покинуть Украину в кузове зерновоза

Водитель зерновоза в Одесской области пытался вывезти в кузове грузовика за границу 41 уклониста. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

«Водитель зерновоза под прикрытием своей предпринимательской деятельности пытался на грузовике вывезти в соседнее государство мужчин призывного возраста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость услуги по побегу из страны составляла до $15 тыс. Сам водитель зарабатывал лишь около тысячи долларов за рейс.

До этого в Закарпатской области украинские пограничники со стрельбой задержали четырех мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию от мобилизации.

Незадолго до этого сообщалось, что мужчине удалось вырваться из рук пограничников на одном из пунктов пропуска в Закарпатской области и сбежать в Венгрию.

Позже появилась информация, что на Украине могут начать платить за доносы на уклонистов.

Ранее на Украине заявили о гибели десятков уклонистов при попытке покинуть страну.