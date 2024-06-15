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Губернатор Саратовской области сообщил о последствиях взрыва на газопроводе

Бусаргин: пострадавших при возгорании на газопроводе в Саратовской области нет

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Пресс-служба губернатора Саратовской области/РИА Новости

Пострадавших при возгорании на газопроводе в Саратовской области нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет», — написал он.

Угрозы дальнейшего распространения огня нет, уточнил глава региона. Сообщалось, что после взрыва столб огня был виден на несколько километров.

До этого сообщалось, что предварительная причина произошедшего — повторная утечка газа, отмечается в публикации. Предыдущая произошла 16 мая во время расчистки от остатков сооружений и деревьев территории Столыпинского индустриального парка. Тогда утечку обнаружили и устранили.

Незадолго до этого сообщалось, что в гараже в Нижегородской области взорвался баллон с бытовым газом.

Ранее в частном доме в Чечне взорвался газ.

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