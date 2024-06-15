На Украине отключат пользователей от линий энергоснабжения

Глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян заявил, что в стране собираются отключить всех бытовых потребителей для проведения инвентаризации. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов», — сообщил Слободян.

Отмечается, что это поможет разгрузить линии электропередачи. По словам Слободяна, отключенные потребители могут быть присоединены к другим линиям и соответственно к ним будут применять графики почасовых отключений.

До этого сообщалось, что глава правления украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что восстановить все поврежденные энергоблоки в стране до зимы невозможно.

Также Украина 12 июня импортировала рекордные 29 796 мегаватт-часов электроэнергии. Отмечается, что речь идет об импорте 29 796 мегаватт-часов, что превысит рекорд в 28 000 МВт-ч, установленный ранее в июне.

Компания «Укрэнерго» также отдельно сообщила, что намерена импортировать электроэнергию максимальной технической мощностью 1689 МВт в час.

Ранее сообщалось, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества.